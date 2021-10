“Chi mi fa il bonifico”. Antonella Mosetti, ecco come vive oggi. “Non c’è niente di cui vergognarsi…” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonella Mosetti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Tanti gli spunti interessanti e soprattutto la confessione sui figli persi durante la relazione con Aldo Montano, ora al GF Vip. Quella relazione ha vissuto tanto tempo sotto la luce dei riflettori: per Antonella Mosetti è un capitolo bello della sua vita: “Anche se mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere. Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?”. Quando le si chiede perché sia finita, rivela: “Chiusi io la porta, così come in tutte le mie storie. Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Tanti gli spunti interessanti e soprattutto la confessione sui figli persi durante la relazione con Aldo Montano, ora al GF Vip. Quella relazione ha vissuto tanto tempo sotto la luce dei riflettori: perè un capitolo bello della sua vita: “Anche se mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere. Parlava del nostro passatodi qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto.si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?”. Quando le si chiede perché sia finita, rivela: “Chiusi io la porta, cosìin tutte le mie storie. Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da ...

Hellzapoppin80 : RT @thedoctorIies: a chi devo fare un bonifico per avere un altro servizio fotografico hanker x hello? datemi l’iban - thedoctorIies : a chi devo fare un bonifico per avere un altro servizio fotografico hanker x hello? datemi l’iban - Nmarru : @ostvest @GuidoAnzuoni solo sulla catena del valore... poi ci sono gli addetti ai servizi... chi tiene la contabi… - millywo : @MercoglianoTB Un bonifico si rintraccia in un nano secondo, se si vuole !! Idem per un assegno circolare che neces… - MegasAlexandr12 : @LukeDuke1268 @olindocervi @WendellGee1985 @itsmeback_ @Riccard45524202 @impazientezero1 Ti rifaccio la stessa doma… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi bonifico Mangiano 'a sbafo' nel ristorante, denunciati per insolvenza fraudolenta Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo ... OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi ...

Cosa cercare in un casinò online Varietà dei giochi Chi si iscrive uno dei tanti casinò stranieri sa che avrà una scelta molto più ... Se ci interessa il bonifico accertiamoci che ci sia e, per i più ferrati, va detto che molti casinò ...

Bonifico con causale «prestito»: quali rischi? La Legge per Tutti Antonella Mosetti vive grazie ai social, anche quelli hot a pagamento: «Ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta» Antonella Mosetti vive grazie al social ‘hot’ OnlyFans. Lo confessa candidamente a Chi. “Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta”, sottolinea la showgirl 46enne. “Sono finalmente una ...

Madesimo si prepara alla nuova stagione Da lunedì al via la vendita degli stagionali per la Skiarea Valchiavenna a prezzi scontati. Per due settimane, fino al 1° novembre, gli sciatori potranno acquistare questi skipass scontati sia agli sp ...

Per questo chiediamo aquotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo ... OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normalebancario (anche periodico) puoi ...Varietà dei giochisi iscrive uno dei tanti casinò stranieri sa che avrà una scelta molto più ... Se ci interessa ilaccertiamoci che ci sia e, per i più ferrati, va detto che molti casinò ...Antonella Mosetti vive grazie al social ‘hot’ OnlyFans. Lo confessa candidamente a Chi. “Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta”, sottolinea la showgirl 46enne. “Sono finalmente una ...Da lunedì al via la vendita degli stagionali per la Skiarea Valchiavenna a prezzi scontati. Per due settimane, fino al 1° novembre, gli sciatori potranno acquistare questi skipass scontati sia agli sp ...