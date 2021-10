Cara Serie A, se fossero i portieri a decidere lo Scudetto? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) portieri grandi protagonisti nel bene e nel male in questo inizio di Serie A: nelle loro mani il destino delle big Che i portieri ricoprano un ruolo fondamentale per i successi delle rispettive squadre è affare noto e scontato, che ora possano decidere le sorti della Serie A è la sorprendente novità della stagione. Prendete il Milan, per esempio. Scintillante sin qui nel suo percorso di crescita e subito a suo agio nella delicata sostituzione di un totem qual è Gigio Donnarumma. Le prime prestazioni di “Magic” Mike Maignan hanno convinto tutti: reattività tra i pali e nelle uscite, piedi buoni per far ripartire l’azione. Una scelta pressoché perfetta quella del club rossonero che però ora si trova a dover fare i conti con l’infortunio al polso del francese. Intervento delicato e tempistiche per il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)grandi protagonisti nel bene e nel male in questo inizio diA: nelle loro mani il destino delle big Che iricoprano un ruolo fondamentale per i successi delle rispettive squadre è affare noto e scontato, che ora possanole sorti dellaA è la sorprendente novità della stagione. Prendete il Milan, per esempio. Scintillante sin qui nel suo percorso di crescita e subito a suo agio nella delicata sostituzione di un totem qual è Gigio Donnarumma. Le prime prestazioni di “Magic” Mike Maignan hanno convinto tutti: reattività tra i pali e nelle uscite, piedi buoni per far ripartire l’azione. Una scelta pressoché perfetta quella del club rossonero che però ora si trova a dover fare i conti con l’infortunio al polso del francese. Intervento delicato e tempistiche per il ...

Advertising

ViloAngela : @RecheLacunza00 @centraldayline A me non interessano le ship, cara, bado alle cose serie, come diritti legali viola… - autophile_0 : RT @bahtoyunu_italy: Irem su instagram ha postato una serie di foto scrivendo: 'Mia cara Squadra???Grazie infinite a tutti coloro che hanno… - napolirosa : RT @bahtoyunu_italy: Irem su instagram ha postato una serie di foto scrivendo: 'Mia cara Squadra???Grazie infinite a tutti coloro che hanno… - Burs8Kig : RT @bahtoyunu_italy: Irem su instagram ha postato una serie di foto scrivendo: 'Mia cara Squadra???Grazie infinite a tutti coloro che hanno… - Aureta16 : RT @bahtoyunu_italy: Irem su instagram ha postato una serie di foto scrivendo: 'Mia cara Squadra???Grazie infinite a tutti coloro che hanno… -