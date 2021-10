“Buon compleanno | Kelly Ti amiamo e ci manchi tantissimo”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un amore immenso, quello che legava John Travolta ePreston: 33 anni insieme, tre figli, una vita sotto i riflettori (belli, ricchi, famosi) segnata da grandi gioie ma anche immense tragedie, come la perdita del figlio Jett nel 2009. Poi la rinascita, grazie all’arrivo del piccolo Benjamin nel 2010. Infine la malattia improvvisa di, un tumore al seno che se l’è portata via in due anni.è morta il 12 luglio del 2020 ma John non perde occasione per ricordarla e ribadire il grande amore che li univa. Lo ha fatto anche questo 13 ottobre 2021, in quello che sarebbe stato il suo 59esimo. “. Tie ci“: con queste parole, scritte su Instagram accanto ad ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno a Massimo Bonini ?????? - chetempochefa : Facciamo tanti auguri di buon compleanno a @FabioDeLuigi, con un tributo che gli abbiamo dedicato a #CTCF da… - Azzurri : ?? Buon compleanno ad Antonio #DiNatale che festeggia 4??4?? anni ?? 42 presenze in #Nazionale???? e 11 gol ??… - MariaBiagio112 : RT @juventusfc: Buon compleanno a Massimo Bonini ?????? - 26_LucyAdler : RT @btshouse_ita: Risposta di #JIN al suo post ??: = jimin, buon compleanno, fratello... ©: btshouse_ita/ Pdoggolada -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

TGCOM

"Dopo diciotto anni di lavoro, attesa e preghiera, giunge afine un lungo cammino", osserva ... Marangoni, "domenica prossima ricorderemo il suo, ma soprattutto l'anniversario del suo ...... THOSE WHO KILL X FACTOR 2021 " I LIVE GRANDI MAESTRI IL GUSTO DI VIAGGIARE IN TUNISIA " ST.2 Venerdì 29 ottobreWINONA RYDER BEWARE THE SLENDERMAN " IL TERRORE ARRIVA DALLA RETE Non ...TORINO - "Buon compleanno a Massimo Bonini": la Juventus, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha fatto i propri auguri all'ex centrocampista bianconero. Bonini, calciatore sammarinese cla ...Il racconto di Lancia attraverso il Motorsport e il mondo del Cinema e della comunicazione, due mondi accomunati dalla stessa capacità di emozionare e di far sognare migliaia di appassionati in giro p ...