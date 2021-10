Brescia | incidente sull' autostrada A4 | muore un camionista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), 13 ottobre 2021 - Unha perso la vita in unavvenuto questa mattina poco prima delle 6 tra i caselli dicentro eovest lungo l'A4 in direzione ...

È accaduto sulla A4 , traCentro eOvest . Leggi anche > Il tamponamento tra i quattro tir è avvenuto poco prima delle 6. Il ferito è un camionista di 55 anni, ricoverato ai Civili di ..., 13 ottobre 2021 - Un camionista ha perso la vita in unavvenuto questa mattina poco prima delle 6 tra i caselli dicentro eovest lungo l'autostrada A4 in direzione ...Incidente mortale all’alba di mercoledì 13 ottobre tra i caselli di ‘Brescia Centro’ (che è stato chiuso) e ‘Brescia Ovest’, lungo ...Incidente in autostrada, un morto e un ferito all'alba di oggi dopo un tamponamento che ha coinvolto quattro tir. La vittima è un camionista 40enne, C.N., mentre un altro ...