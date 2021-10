ANNALISA: SOGNO UNO SHOW IN TV COME MILLELUCI. FARE LA GIUDICE IN UN TALENT? ALTROCHÈ! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ANNALISA, splendida COME sempre, si lancia in grande stile. Sogna uno SHOW in tv con MILLELUCI, uno dei più famosi varietà della storia con Mina e Raffaella Carrà, e pensa anche a FARE la GIUDICE in un TALENT. Il desiderio è stato espresso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Uscita da Amici, ha ormai una sua carriera consolidata nel panorama musicale. Se le chiedi quando ha scoperto di avere una bella voce, risponde: “Spero di non apparire spocchiosa, ma la verità è che l’ho sempre saputo, fin da quando ero una bambina“. Scherzando sulle sue origini, confessa che i suoi genitori non la riempivano di complimenti: “Sono liguri, c’è sempre stata grande moderazione”. Un anno fa usciva Nuda, il suo ultimo disco, dove ANNALISA si descrive ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021), splendidasempre, si lancia in grande stile. Sogna unoin tv con, uno dei più famosi varietà della storia con Mina e Raffaella Carrà, e pensa anche alain un. Il desiderio è stato espresso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Uscita da Amici, ha ormai una sua carriera consolidata nel panorama musicale. Se le chiedi quando ha scoperto di avere una bella voce, risponde: “Spero di non apparire spocchiosa, ma la verità è che l’ho sempre saputo, fin da quando ero una bambina“. Scherzando sulle sue origini, confessa che i suoi genitori non la riempivano di complimenti: “Sono liguri, c’è sempre stata grande moderazione”. Un anno fa usciva Nuda, il suo ultimo disco, dovesi descrive ...

