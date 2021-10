Amici 21 | Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme?

Leggi su cityroma

(Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ in corso un ritorno di fiamma per? E’ ciò che rivela il settimanale Chi che lancia la bomba: E’ ufficiale: ‘Chi’ conferma il ritorno d’amore trae la ballerina. I due si erano lasciati per un tradimento di lei., che ora lavoranoadsotto lo stesso tetto.da quest’anno è uno dei professori di ballo del talent show condotto da Maria de Filippi, un passaggio non poco discusso avvenuto dopo anni di permanenza nella squadra degli insegnanti di Ballando con le stelle. Ed è proprio nella scuola di ...