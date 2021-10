Alex Belli contro Raffaella Fico: "Ridiamo se la fanno fuori" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alex Belli fomenta il clima già molto teso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata che ha visto andare in nomination Davide Silvestri, Amedeo Goria e Raffaella Fico, l'attore ha deciso di attuare una strategia per 'liberarsi' di alcune concorrenti dopo aver, secondo il suo ragionamento, scoperto il modus operandi di un intero gruppo. Soffermandosi sull'ultima nomination Raffaella Fico, l'opinione di Alex Belli è chiara: in una chiacchierata in giardino insieme a Giucas Casella e Katia Ricciarelli, parla della situazione, spiegando anche il fastidio che gli provocano alcune giustificazioni alla nomination, frasi come 'lo vedo, la vedo stanca' sembrano sottendere ben altre motivazioni che non vengono dichiarate ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 ottobre 2021)fomenta il clima già molto teso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata che ha visto andare in nomination Davide Silvestri, Amedeo Goria e, l'attore ha deciso di attuare una strategia per 'liberarsi' di alcune concorrenti dopo aver, secondo il suo ragionamento, scoperto il modus operandi di un intero gruppo. Soffermandosi sull'ultima nomination, l'opinione diè chiara: in una chiacchierata in giardino insieme a Giucas Casella e Katia Ricciarelli, parla della situazione, spiegando anche il fastidio che gli provocano alcune giustificazioni alla nomination, frasi come 'lo vedo, la vedo stanca' sembrano sottendere ben altre motivazioni che non vengono dichiarate ...

