"Una nuova Norimberga". Il comizio choc del magistrato No Vax (Di martedì 12 ottobre 2021) Così il giudice della Corte d’Appello di Messina Angelo Giorgianni ha arringato la folla durante una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Così il giudice della Corte d’Appello di Messina Angelo Giorgianni ha arringato la folla durante una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma

Advertising

chetempochefa : 'La vaccinazione non è una protezione individuale, come mettersi il casco o allacciarsi le cinture. La vaccinazione… - fanpage : Il senatore Sandro Ruotolo presenterà una mozione per sciogliere le organizzazioni di ispirazione fascista - disinformatico : Un magistrato che chiede 'una nuova Norimberga'. Forse c’è un problema. - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Il giudice “no green pass” Angelo Giorgianni: “Lascio la toga, voglio essere libero di parlare”. A Roma invocava “una… - Pio_Monte : Caravaggio, una nuova luce. Realtà aumentata al Pio Monte della Misericordia. Un viaggio in 3d per vivere una stori… -