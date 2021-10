Treccine afro attaccate alla testa: le cornrows di Zöe Kravitz (Di martedì 12 ottobre 2021) Le Treccine afro attaccate alla testa sono amate da tutti/e. E in particolare da Zöe Kravitz che le indossa a meraviglia. Per camminare in città o per partecipare a una serata di gala. Il loro nome specifico è cornrows che letteralmente significa spiga di grano. Uno stile tradizionale di Treccine afro che ha una lunga storia. Questo tipo di acconciatura è intrecciata molto vicino al cuoio capelluto. Le Treccine afro sono disposte a raggiera sulla testa. Hanno una struttura rialzata e sono comodissime. Una volta fatte, possono durare per giorni. Ma non sono solo comode e pratiche. Le Treccine afro cornrows sono state scelte dagli ... Leggi su amica (Di martedì 12 ottobre 2021) Lesono amate da tutti/e. E in particolare da Zöeche le indossa a meraviglia. Per camminare in città o per partecipare a una serata di gala. Il loro nome specifico èche letteralmente significa spiga di grano. Uno stile tradizionale diche ha una lunga storia. Questo tipo di acconciatura è intrecciata molto vicino al cuoio capelluto. Lesono disposte a raggiera sulla. Hanno una struttura rialzata e sono comodissime. Una volta fatte, possono durare per giorni. Ma non sono solo comode e pratiche. Lesono state scelte dagli ...

Advertising

laRoyalBlood_ : THIS e non di maestre ?? che ti toccano i capelli senza permesso e ti fanno domande del cazzo solo perché non hanno… - Marizzita_ : @RobertaBua @beginoveragain Lo fanno spesso le persone che hanno i capelli afro: probabilmente per difficoltà a ges… -

Ultime Notizie dalla rete : Treccine afro Reina Gomez: "Su la testa" Ho cominciato a vedere la bellezza dei capelli afro che, sulla testa di alcune mie conoscenti, ... Il ricorso a treccine o extension era l'unica strada. Ma io cercavo altro. E allora mi sono detta: bene,...

Tripudio di colore nel make up sulle passerelle milanesi per la prossima estate Treccine afro da Ermano Scervino e Antonio Marras, il look è stato curato dal team Wella. Da Etro l'anima hippie che pervade la collezione si rispecchia nelle treccine stile anni 70. Trecce ...

Ibrahimovic torna in campo e cambia look: nuovo codino da samurai Corriere della Sera Ho cominciato a vedere la bellezza dei capelliche, sulla testa di alcune mie conoscenti, ... Il ricorso ao extension era l'unica strada. Ma io cercavo altro. E allora mi sono detta: bene,...da Ermano Scervino e Antonio Marras, il look è stato curato dal team Wella. Da Etro l'anima hippie che pervade la collezione si rispecchia nellestile anni 70. Trecce ...