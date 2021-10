Sophie e Gianmaria chiarimenti in vista? Ecco cosa è accaduto (Di martedì 12 ottobre 2021) Gianmaria e Sophie tentano di chiarirsi ma vengono interrotti da Lulù. Ecco cosa si sono detti l’imprenditore e l’Influencer riguardo il loro rapporto Gianmaria sembra essere totalmente confuso. In queste ultime ore nella Casa, Sophie e Gianmaria hanno avuto modo di chiarirsi dopo la turbolente puntata di ieri sera, che li ha visti protagonisti sfociatasi in una pesante discussione con Soleil. I due si sono ritagliati alcuni momenti della giornata per parlare e chiarire su quanto accaduto. La loro amicizia, i loro sguardi e la loro vicinanza l’hanno notata tutti in casa, e anche Greta che aspetta fuori il suo Gianmaria. “Per quattordici giorni sono stato bacchettato da tutti senza aver fatto nulla di male”. Replica così il giovane ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021)tentano di chiarirsi ma vengono interrotti da Lulù.si sono detti l’imprenditore e l’Influencer riguardo il loro rapportosembra essere totalmente confuso. In queste ultime ore nella Casa,hanno avuto modo di chiarirsi dopo la turbolente puntata di ieri sera, che li ha visti protagonisti sfociatasi in una pesante discussione con Soleil. I due si sono ritagliati alcuni momenti della giornata per parlare e chiarire su quanto. La loro amicizia, i loro sguardi e la loro vicinanza l’hanno notata tutti in casa, e anche Greta che aspetta fuori il suo. “Per quattordici giorni sono stato bacchettato da tutti senza aver fatto nulla di male”. Replica così il giovane ...

Advertising

be4_trix_ : RT @alessiaschiaff1: AHAHAHHAHA non Sophie che è andata contro soleil quando è venuta Greta, dicendo che doveva farsi da parte e adesso dic… - iolucetutenebre : RT @alessiaschiaff1: AHAHAHHAHA non Sophie che è andata contro soleil quando è venuta Greta, dicendo che doveva farsi da parte e adesso dic… - scopamica_lu : RT @alessiaschiaff1: AHAHAHHAHA non Sophie che è andata contro soleil quando è venuta Greta, dicendo che doveva farsi da parte e adesso dic… - caramellarancia : RT @gabbo9910: Soleil:'Sophie ha troppa paura di rovinarsi l'immagine. Prima dice una cosa ma poi ne fa un'altra. È entrata dicendo che le… - Valeria1_sb : RT @_Chica_23: Gianmaria dice di non riuscire a stare più vicino a sophie non vuole neanche parlarci … E destabilizzato e sappiamo tutti il… -