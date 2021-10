Rapina in un ristorante a Casavatore, armi puntate contro i bambini all’interno del locale (Di martedì 12 ottobre 2021) Immagini choc di una Rapina a Casavatore, Napoli: armi puntate contro i bambini all’interno di un ristorante dove due uomini, la cui azione è impressa nelle sequenze della videosorveglianza interna, hanno fatto irruzione mentre nel locale si trovavano famiglie e minori. La denuncia di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde in Campania che ha rilanciato le immagini: “Inquietante. Tolleranza zero contro questi mostri“. Rapina in un ristorante a Casavatore, armi puntate contro i bambini Nelle immagini della Rapina a mano armata in un ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Immagini choc di una, Napoli:di undove due uomini, la cui azione è impressa nelle sequenze della videosorveglianza interna, hanno fatto irruzione mentre nelsi trovavano famiglie e minori. La denuncia di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde in Campania che ha rilanciato le immagini: “Inquietante. Tolleranza zeroquesti mostri“.in unNelle immagini dellaa mano armata in un ...

