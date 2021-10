Q-ART code, il progetto Moaconcept a supporto degli artisti emergenti (Di martedì 12 ottobre 2021) Moaconcept, brand di sneaker e street apparel fondato dall’imprenditore Matteo Tugliani (nella foto) nel 2015, ha come valore fondamentale l’arte e, sin dalla sua nascita, collabora con giovani artisti di tutto il mondo, supportando la crescita del loro talento. L’arte come veicolo di cultura, socialità, creatività, lavoro e imprenditoria giovanile. Una filosofia che si specchia nelle sue collezioni, distribuite ed apprezzate a livello internazionale. Arte e creatività fanno parte del DNA dell’azienda fiorentina che, da sempre, valorizza e supporta giovani artisti indipendenti e opera per la riqualificazione di ambienti urbani, come avvenuto recentemente a Montevarchi dove 5 artisti hanno realizzato opere d’arte in diversi luoghi della città, portando messaggi di speranza e bellezza. Moaconcept ha ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 ottobre 2021), brand di sneaker e street apparel fondato dall’imprenditore Matteo Tugliani (nella foto) nel 2015, ha come valore fondamentale l’arte e, sin dalla sua nascita, collabora con giovanidi tutto il mondo, supportando la crescita del loro talento. L’arte come veicolo di cultura, socialità, creatività, lavoro e imprenditoria giovanile. Una filosofia che si specchia nelle sue collezioni, distribuite ed apprezzate a livello internazionale. Arte e creatività fanno parte del DNA dell’azienda fiorentina che, da sempre, valorizza e supporta giovaniindipendenti e opera per la riqualificazione di ambienti urbani, come avvenuto recentemente a Montevarchi dove 5hanno realizzato opere d’arte in diversi luoghi della città, portando messaggi di speranza e bellezza.ha ...

