Prezzo petrolio: supera 80 dollari al barile, prima volta dal 2014 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,5% a 80,52 dollari al barile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilchiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,5% a 80,52alL'articolo proviene da Firenze Post.

