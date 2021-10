Pasta fillo | solo 2 farine e acqua per realizzare un impasto davvero versatile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 12 ottobre 2021) Laè unleggero e versatile: nasce in Oriente, ma si è ormai diffusa in Europa per la facilità dell’utilizzo e la creatività degli impieghi a cui si presta. Ottima per preparare gustosi antipasti, piatti unici come strudel salati e golosi dolci come millefoglie o cannoli. Il suo nome deriva dal greco phyllo, foglia e ha origini antiche: era già cucinata in Mesopotamia. La ricetta più nota è senz’altro la baklava, un dolce a base di miele, frutta secca originario della Turchia. Un altro piatto conosciuto è il Mutabbaq o Murtabak, diffusissimo in Grecia, e in medio oriente, una frittella ripiena di formaggio. Essendo estremamente ecclettica sia nella forma sia nell’accostamento di ingredienti, potrete divertirvi sprigionando il vostro estro. L’unico accorgimento che dovrete riservarle, vista la rapidità di cottura, è ...