Ostia | imparare a crescere attraverso il teatro Un’opportunità per i giovani

(Di martedì 12 ottobre 2021)– Un Laboratorio di Recitazione per bambini e ragazzi di tutte le età. E’ questo il nuovo progetto della scuola “La Danza, Progetto formazione danzatori” di. Giorgia De Andreis,ssima insegnate d’eccezione, diplomata al Liceo Coreutico del Convitto Nazionale di Roma e con alle spalle grande esperienza nel mondo del, ha intrapreso questo nuovo percorso proprio per far provare ai ragazzi cosa significa salire sul palco ed esibirsi davanti al pubblico: “Andare ad un corso di recitazione non è una cosa comunissima – ha raccontato Giorgia De Andreis a ilfaroonline.it – e spaventa un po’ perché si pensa al palco e al dover parlare davanti a tutti. Quello che voglio dire ai ragazzi in dubbio è: provate! Perché provare non costa nulla“. “La Danza, Progetto formazione danzatori” di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ostia imparare

Il Faro online

... scalda i motori in vista dei Mondiali di Fukuoka e degli Europei in programma a Roma eddal ... A partire dal rientro nelle piscine e nelle scuole nuoto federali pera nuotare con ...... un posto in cui le crew "grandi famiglie underground " si riunivano per sfidarsi e. Se ...Skatepark Hai mai visto uno skatepark in riva al mare? Bè, adLido esiste! E a skatare in ...Articolo…, tratto da… www.ilfaroonline.it. Ostia – “Pioggia in arrivo… Così imparerai a far cantare la gente in pace“. E’ la minaccia arrivata all’indirizzo di Maricetta Tirrito, portavoce del Comitat ...Poche righe che però, nel gergo criminale, hanno un significato ben preciso: "pioggia" è sinonimo di sventagliata di proiettili ...