Le prossime auto potrebbero avere uno schermo nel volante (Di martedì 12 ottobre 2021) Il brevetto depositato dalla HyundaiLa Hyundai prova a reinventare il volante installando un display al centro della corona. È quanto emerge dai brevetti depositati dalla compagnia coreana. Non si tratta di un piccolo display, bensì di uno schermo posizionato al centro della corona in orizzontale. Leggendo la descrizione e osservando i disegni del brevetto depositato, Hyundai spiega che l’airbag è posizionato all’interno dello stesso volante, e che in caso di urto il display non dovrebbe danneggiarsi (anche se è un po complicato capire il funzionamento del meccanismo). Provando a immaginare come potrebbe essere questo futuristico volante della Hyundai è facile immaginare una sorta di Virtual Cockpit (il cruscotto virtuale ) visualizzabile direttamente sul volante. In questo caso il cruscotto digitale ... Leggi su wired (Di martedì 12 ottobre 2021) Il brevetto depositato dalla HyundaiLa Hyundai prova a reinventare ilinstallando un display al centro della corona. È quanto emerge dai brevetti depositati dalla compagnia coreana. Non si tratta di un piccolo display, bensì di unoposizionato al centro della corona in orizzontale. Leggendo la descrizione e osservando i disegni del brevetto depositato, Hyundai spiega che l’airbag è posizionato all’interno dello stesso, e che in caso di urto il display non dovrebbe danneggiarsi (anche se è un po complicato capire il funzionamento del meccanismo). Provando a immaginare come potrebbe essere questo futuristicodella Hyundai è facile immaginare una sorta di Virtual Cockpit (il cruscotto virtuale ) visualizzabile direttamente sul. In questo caso il cruscotto digitale ...

