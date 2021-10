I no-vax che vogliono prelevare 500 euro dal proprio conto il 15 ottobre «per dare un avvertimento al sistema» (Di martedì 12 ottobre 2021) Ci sono iniziative talmente fantasiose che sembrano davvero fuori da ogni schema. Il terreno è quello di Telegram. Le chat no-vax e no-green pass sono davvero ricche di spunti per il coordinamento di manifestazioni di protesta in occasione della data del 15 ottobre (quando la certificazione verde diventerà obbligatoria per entrare all’interno del proprio luogo di lavoro). L’ultima in ordine di apparizione (ha trovato albergo nella chat Libertà di Movimento Italia) riguarda un presunto sciopero bancario previsto proprio per la data del 15 ottobre 2021. LEGGI ANCHE > La Sapienza non offre agevolazioni a studenti e personale per installare microchip sensoriali corporei Sciopero bancario su Telegram, cosa prevede e perché viene organizzato Il messaggio è il seguente: PREPARATEVI PER IL 15 ottobre. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Ci sono iniziative talmente fantasiose che sembrano davvero fuori da ogni schema. Il terreno è quello di Telegram. Le chat no-vax e no-green pass sono davvero ricche di spunti per il coordinamento di manifestazioni di protesta in occasione della data del 15(quando la certificazione verde diventerà obbligatoria per entrare all’interno delluogo di lavoro). L’ultima in ordine di apparizione (ha trovato albergo nella chat Libertà di Movimento Italia) riguarda un presunto sciopero bancario previstoper la data del 152021. LEGGI ANCHE > La Sapienza non offre agevolazioni a studenti e personale per installare microchip sensoriali corporei Sciopero bancario su Telegram, cosa prevede e perché viene organizzato Il messaggio è il seguente: PREPARATEVI PER IL 15. ...

