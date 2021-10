Green pass, Draghi firma. Si apre il caso dei portuali (Di martedì 12 ottobre 2021) A poco più di quarantotto ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass, sono finalmente pronti i due dpcm che fissano le modalità di applicazione della certificazione verde nel settore pubblico e privato. Per le aziende c’è una buona notizia, nel dpcm firmato solo in serata e di cui erano circolate solo le bozze: si va verso un controllo semplificato sullo stile di quanto avviene in ambito scolastico. Il governo fornirà ai datori di lavoro una piattaforma da cui risulterà … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 ottobre 2021) A poco più di quarantotto ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di, sono finalmente pronti i due dpcm che fissano le modalità di applicazione della certificazione verde nel settore pubblico e privato. Per le aziende c’è una buona notizia, nel dpcmto solo in serata e di cui erano circolate solo le bozze: si va verso un controllo semplificato sullo stile di quanto avviene in ambito scolastico. Il governo fornirà ai datori di lavoro una piattaforma da cui risulterà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

