Green pass 15 ottobre, Andreoni: “Troppi rischi con tampone a 72 ore” (Di martedì 12 ottobre 2021) Conto alla rovescia per il 15 ottobre quando scatterà il Green pass obbligatorio per entrare a lavoro “e non credo si possa pensare di allungare la durata della validità dei test antigenici per il Green pass a 72 ore, non è un margine di sicurezza accettabile per un test che ha già un sensibilità inferiore al tampone Pcr”. E’ un no drastico quello di Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), all’ipotesi di un possibile allungamento della durata dei test per avere il Green pass. “Pensare di spostare a 72 ore vuole dire correre il rischio di perdersi qualche positivo asintomatico e non ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Conto alla rovescia per il 15quando scatterà ilobbligatorio per entrare a lavoro “e non credo si possa pensare di allungare la durata della validità dei test antigenici per ila 72 ore, non è un margine di sicurezza accettabile per un test che ha già un sensibilità inferiore alPcr”. E’ un no drastico quello di Massimo, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), all’ipotesi di un possibile allungamento della durata dei test per avere il. “Pensare di spostare a 72 ore vuole dire correre ilo di perdersi qualche positivo asintomatico e non ...

