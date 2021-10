G20 Commercio al via a Sorrento. Di Maio: Rafforzare multilateralismo con WTO (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il G20 del Commercio internazionale sotto la presidenza italiana ha preso il via oggi a Sorrento. Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha accolto ieri sera le 25 delegazioni presenti, fra Stati ed organizzazioni internazionali, guidati dal commissario europeo Valdis Dombrovskis e dalla rappresentante statunitense Katherine Tai. Fra i temi all’ordine del giorno la riforma del WTO, la sostenibilità ambientale e la risposta del sistema multilaterale di scambi alla pandemia di Covid-19. La ministeriale, in particolare, vuole imprimere un’accelerazione al dibattito sulla riforma del WTO in vista della 12° Conferenza in programma a Ginevra dal 30 novembre al 3 dicembre, che rappresenterà un momento cruciale per rilanciare il sistema multilaterale. “L’idea di un nuovo inizio, per una better recovery, è anche al centro del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il G20 delinternazionale sotto la presidenza italiana ha preso il via oggi a. Il Ministro degli Esteri Luigi diha accolto ieri sera le 25 delegazioni presenti, fra Stati ed organizzazioni internazionali, guidati dal commissario europeo Valdis Dombrovskis e dalla rappresentante statunitense Katherine Tai. Fra i temi all’ordine del giorno la riforma del WTO, la sostenibilità ambientale e la risposta del sistema multilaterale di scambi alla pandemia di Covid-19. La ministeriale, in particolare, vuole imprimere un’accelerazione al dibattito sulla riforma del WTO in vista della 12° Conferenza in programma a Ginevra dal 30 novembre al 3 dicembre, che rappresenterà un momento cruciale per rilanciare il sistema multilaterale. “L’idea di un nuovo inizio, per una better recovery, è anche al centro del ...

