Ecco il primo televisore Sky senza decoder né parabola (Di martedì 12 ottobre 2021) Sky ha annunciato l’arrivo di Sky Glass, il primo televisore 4K prodotto dalla pay-tv satellitare e destinato a dare un’ulteriore spallata all’offerta del colosso televisivo per come la conosciamo adesso. Le ultime vicende sui diritti della serie A hanno soltanto confermato la necessità per Sky di adattare la propria offerta per non essere schiacciato dallo streaming. Così, dopo aver proposto i propri contenuti su più piattaforme (satellite, digitale terrestre e via Internet) e aver differenziato il proprio target tentando le carte della fibra ottica (con Sky Wi-Fi) e dell’audio professionale (con una linea di soundbar dedicate), ora l’azienda controllata da Comcast prova a mescolare le carte in tavola lanciando una serie di televisori da 43, 55 e 65 pollici. Sky Glass ha un obiettivo importante: convincere chi non vuole saperne di avere una ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Sky ha annunciato l’arrivo di Sky Glass, il4K prodotto dalla pay-tv satellitare e destinato a dare un’ulteriore spallata all’offerta del colosso televisivo per come la conosciamo adesso. Le ultime vicende sui diritti della serie A hanno soltanto confermato la necessità per Sky di adattare la propria offerta per non essere schiacciato dallo streaming. Così, dopo aver proposto i propri contenuti su più piattaforme (satellite, digitale terrestre e via Internet) e aver differenziato il proprio target tentando le carte della fibra ottica (con Sky Wi-Fi) e dell’audio professionale (con una linea di soundbar dedicate), ora l’azienda controllata da Comcast prova a mescolare le carte in tavola lanciando una serie di televisori da 43, 55 e 65 pollici. Sky Glass ha un obiettivo importante: convincere chi non vuole saperne di avere una ...

