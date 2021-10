Dragaggio di Fiumara Grande e ripascimento a Ostia | dalla Pisana un milione e mezzo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma –di, manutenzione straordinaria alla foce del Tevere e: per il litorale romano sono in arrivo quasi undi euro da parte della. Nello specifico, sono stati stanziati 1.480.990,20 euro per lavori di manutenzione straordinaria mediante ildel fiume Tevere eal fine di per consentire i ripascimenti diLevante ePonente. “Si tratta di lavori che inizieranno a breve e che avranno uno svolgimento temporale relativamente breve, anche per non creare disagi al traffico e alla circolazione in questa parte del nostro territorio. Ancora una volta – spiega in una nota ...