Denunciato l'agente picchiatore che compare nei video. Resta in carcere il figlio di Castellino (Di martedì 12 ottobre 2021) Ha ormai un nome l'agente picchiatore ripreso nei filmati dei manifestanti sabato scorso a Roma. L'uomo con la maglia grigia che prima si confonde tra gli esaltati che danno l'assalto a una camionetta e poi viene ripreso mentre si accanisce su un manifestante a terra tempestandolo di pugni. I video sono chiarissimi, le accuse dei no vax pure: è un agente infiltrato. E ce n'erano molti altri, è la loro accusa. Le violenze non sarebbero state solo di quelli di Forza Nuova, ma anche dei poliziotti in borghese. L'agente Denunciato non c'entra nulla, però, con il dirigente del commissariato Parti che sui social era stato indicato come l'uomo con la maglietta grigia. Secondo quanto riporta la cronaca di Roma di Repubblica l'agente si è presentato in questura ed è stato segnalato per ...

