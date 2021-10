Dayane Mello in crisi a La Fazenda: “Mi sento molto fragile”. Il sofferto sfogo alla compagna di reality (Di martedì 12 ottobre 2021) Dayane Mello continua a vivere un periodo complicato nel reality brasiliano La Fazenda. Dopo le accuse di molestie contro il concorrente Nego Do Borel, poi cacciato dalla produzione, la modella è apparsa in crisi e stanca di questa nuova avventura televisiva. “Mi sento molto fragile in questo momento” la difficile confessione alla compagna di gioco Valentina Francavilla. Dayane Mello in crisi a La Fazenda Non è un periodo positivo per Dayane Mello, attuale concorrente dell’edizione del reality brasiliano La Fazenda. La modella ha voluto tuffarsi in questa nuova ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021)continua a vivere un periodo complicato nelbrasiliano La. Dopo le accuse di molestie contro il concorrente Nego Do Borel, poi cacciato dproduzione, la modella è apparsa ine stanca di questa nuova avventura televisiva. “Miin questo momento” la difficile confessionedi gioco Valentina Francavilla.ina LaNon è un periodo positivo per, attuale concorrente dell’edizione delbrasiliano La. La modella ha voluto tuffarsi in questa nuova ...

