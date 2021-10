Davide Rossi, figlio di Vasco, condannato a un anno e 10 mesi per omissione di soccorso (Di martedì 12 ottobre 2021) Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi, è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi di carcere più revoca della patente per capi d'accusa che, stando a quanto riportato dall'Ansa, sono lesioni personali stradali e omissione di soccorso. E' quanto deciso dal tribunale monocratico di Roma nell'ambito del processo legato ad un incidente avvenuto il 16 settembre del 2016, nella zona della Balduina. Insieme a lui condannato a 9 mesi di carcere anche l'amico che si trovava con lui in auto al momento dell'incidente e che aveva dichiarato il falso dicendo di essere lui al volante dell'auto. Davide non si fermò ad uno stop causando l'incidente Secondo l'accusa il ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 ottobre 2021)di, è statoad 1e 10di carcere più revoca della patente per capi d'accusa che, stando a quanto riportato dall'Ansa, sono lesioni personali stradali edi. E' quanto deciso dal tribunale monocratico di Roma nell'ambito del processo legato ad un incidente avvenuto il 16 settembre del 2016, nella zona della Balduina. Insieme a luia 9di carcere anche l'amico che si trovava con lui in auto al momento dell'incidente e che aveva dichiarato il falso dicendo di essere lui al volante dell'auto.non si fermò ad uno stop causando l'incidente Secondo l'accusa il ...

