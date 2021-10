Criticare Draghi senza sostenere Conte è solo giardinaggio (Di martedì 12 ottobre 2021) di Giorgio Ceriani Che sia chiaro: il vero problema per lorsignori (quello decisivo, macroscopico, campale) non è tanto santificare Draghi. Il loro problema è silenziare Conte! E quand’anche (e ne siamo certi) la prima cosa (ossia la santificazione di Draghi) procuri a costoro un istintivo quanto irrefrenabile piacere, bisogna ribadire che essa rileva in funzione della seconda (ossia il silenziamento di Conte), di cui è variabile dipendente, sia quanto a tempistiche che quanto ad intensità, modalità e spregiudicatezze varie. Può apparire un’osservazione banale e pure ininfluente, visto che – come ci hanno insegnato – cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. Il punto è che qui cambia: eccome se cambia! Anzi, insisto a dire che se non capiamo bene questa cosa, se non la sviluppiamo in tutte le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) di Giorgio Ceriani Che sia chiaro: il vero problema per lorsignori (quello decisivo, macroscopico, campale) non è tanto santificare. Il loro problema è silenziare! E quand’anche (e ne siamo certi) la prima cosa (ossia la santificazione di) procuri a costoro un istintivo quanto irrefrenabile piacere, bisogna ribadire che essa rileva in funzione della seconda (ossia il silenziamento di), di cui è variabile dipendente, sia quanto a tempistiche che quanto ad intensità, modalità e spregiudicatezze varie. Può apparire un’osservazione banale e pure ininfluente, visto che – come ci hanno insegnato – cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. Il punto è che qui cambia: eccome se cambia! Anzi, insisto a dire che se non capiamo bene questa cosa, se non la sviluppiamo in tutte le sue ...

