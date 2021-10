Covid, bambini a rischio e non per il virus: per questa malattia non esiste vaccino (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Covid ha provocato danni in tanti modi in questi quasi due anni di pandemia e le vittime non solo soltanto quelle decedute direttamente con il virus. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 2494 unità. Da ieri 49 morti e 3997 guariti. I L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilha provocato danni in tanti modi in questi quasi due anni di pandemia e le vittime non solo soltanto quelle decedute direttamente con il. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali disono saliti di 2494 unità. Da ieri 49 morti e 3997 guariti. I L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

qn_giorno : #Covid, #immunità di gregge domestica: i familiari vaccinati proteggono i bambini. - Agricolturabio1 : RT @Mroby68: Ecco come i bambini sono protetti dai membri vaccinati della famiglia - Marilenapas : RT @Corriere: Così i familiari vaccinati proteggono i bambini dal Covid - baboskibe : RT @MissLemon79: Ecco come i bambini sono protetti dai membri vaccinati della famiglia - MissLemon79 : Ecco come i bambini sono protetti dai membri vaccinati della famiglia -