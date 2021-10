Come farsi da soli un iPhone con porta usb-c (Di martedì 12 ottobre 2021) (Foto: Ken Pillonel)Il primo iPhone con usb type-c: si intitola proprio così il breve video caricato su YouTube dall’ingegnere Ken Pillonel, che si è armato dei giusti strumenti e di pazienza per modificare un normale modello iPhone X sostituendo l’ingresso proprietario lightning con, appunto, un ingresso usb type-c femmina. Una porta perfettamente funzionante sia per il trasferimento di file sia per la ricarica della batteria. Nel sintetico filmato condiviso su YouTube, Pillonel spiega Come abbia re-ingegnerizzato il connettore C94 proprietario per consentire la comunicazione con la porta usb, portando a termine un progetto concepito sin dallo scorso maggio. Uno dei problemi più ostici è stato l’alloggiamento del componente alieno e la svolta è arrivata con l’utilizzo di un circuito ... Leggi su wired (Di martedì 12 ottobre 2021) (Foto: Ken Pillonel)Il primocon usb type-c: si intitola proprio così il breve video caricato su YouTube dall’ingegnere Ken Pillonel, che si è armato dei giusti strumenti e di pazienza per modificare un normale modelloX sostituendo l’ingresso proprietario lightning con, appunto, un ingresso usb type-c femmina. Unaperfettamente funzionante sia per il trasferimento di file sia per la ricarica della batteria. Nel sintetico filmato condiviso su YouTube, Pillonel spiegaabbia re-ingegnerizzato il connettore C94 proprietario per consentire la comunicazione con lausb,ndo a termine un progetto concepito sin dallo scorso maggio. Uno dei problemi più ostici è stato l’alloggiamento del componente alieno e la svolta è arrivata con l’utilizzo di un circuito ...

