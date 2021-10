Cieli coperti con qualche schiarita (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Centro Meteo Lombardo ci accompagna a vedere che tempo farà con il bollettino curato da Stefano Nava. ANALISI GENERALE Il ponte di alta pressione che si estende dal Portogallo fino alla Russia continuerà a proteggere la Lombardia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, per cui ci attendono giornate con poche precipitazioni, ma con qualche annuvolamento passeggero. Le temperature non subiranno grandi variazioni e si manterranno al di sotto della media del periodo sia nei valori minimi che massimi. Martedì 12 ottobre 2021 Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque per estese velature di nubi medio-alte con tendenza a schiarite a partire dai settori più occidentali della regione già dal tardo mattino, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura e sulle Prealpi seppur con qualche velatura di nubi alte ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Centro Meteo Lombardo ci accompagna a vedere che tempo farà con il bollettino curato da Stefano Nava. ANALISI GENERALE Il ponte di alta pressione che si estende dal Portogallo fino alla Russia continuerà a proteggere la Lombardia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, per cui ci attendono giornate con poche precipitazioni, ma conannuvolamento passeggero. Le temperature non subiranno grandi variazioni e si manterranno al di sotto della media del periodo sia nei valori minimi che massimi. Martedì 12 ottobre 2021 Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque per estese velature di nubi medio-alte con tendenza a schiarite a partire dai settori più occidentali della regione già dal tardo mattino, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura e sulle Prealpi seppur convelatura di nubi alte ...

Advertising

Tgyou24 : A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione… - Tgyou24 : A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei… - kiara86769608 : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #5ottobre - Cieli coperti con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio con qualche precipitazione.… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #5ottobre - Cieli coperti con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio con qualche precipita… - DanielaCarreri : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #5ottobre - Cieli coperti con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio con qualche precipitazione.… -