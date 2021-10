Bambini | consigli per un’igiene delicata e sicura

Leggi su piusanipiubelli

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’igiene dei più piccoli è un aspetto fondamentale della loro crescita e del loro benessere: i detergenti utilizzati devono essere sicuri, delicati e sufficientemente attraenti da “convincere” i nostri piccoli che lavarsi è anche un piccolo piacere oltre che una necessità. È in questa ottica che nasce la nuova linea di detergenti Paglieri dedicata ai: SapoNello. Doccia Shampoo e saponi liquidi completamente made in Italy e frutto della lunga esperienza Paglieri, hanno tutte le caratteristiche per farsi apprezzare dalle mamme: senza allergeni, con formule delicate testate dermatologicamente e oftalmologicamente, senza parabeni, senza alcool e a PH fisiologico. Le profumazioni Frutti Rossi e Banana sono perfette per far sì anche isi “innamorino” di questo prodotto. Nuovi prodotti perLa nuova linea di prodotti ...