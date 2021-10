Ancora allarme sugli integratori: possibile presenza di una sostanza nociva (Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora una volta gli integratori finiscono sotto l’occhio del ciclone. Il Ministero della Salute ha richiamato sei tipi per la possibile presenza di ossido di etilene. integratori alimentari (AdobeStock)Dalla fine dello scorso anno, i controlli alla dogana sui vari prodotti alimentari hanno rilevato la presenza di ossido di etilene in diversi alimenti. Il rilevamento della sostanza nociva, altamente vietata perché dannosa per la nostra salute, sarebbe particolarmente aumentato nell’area dell’UE nel 2020. L’ossido di etilene non dovrebbe assolutamente essere presente negli alimenti, poiché può causare seri problemi di salute se usato a lungo termine. È classificato, inoltre, come una sostanza pericolosa. Per questo ... Leggi su chenews (Di martedì 12 ottobre 2021)una volta glifiniscono sotto l’occhio del ciclone. Il Ministero della Salute ha richiamato sei tipi per ladi ossido di etilene.alimentari (AdobeStock)Dalla fine dello scorso anno, i controlli alla dogana sui vari prodotti alimentari hanno rilevato ladi ossido di etilene in diversi alimenti. Il rilevamento della, altamente vietata perché dannosa per la nostra salute, sarebbe particolarmente aumentato nell’area dell’UE nel 2020. L’ossido di etilene non dovrebbe assolutamente essere presente negli alimenti, poiché può causare seri problemi di salute se usato a lungo termine. È classificato, inoltre, come unapericolosa. Per questo ...

