Abito da sposa | la mia prima volta

Ho sempre sognato l'Abito da sposa; fin da quando ero bambina ho fantasticato almeno un milione di volte, immaginando il momento in cui anche io sarei stata avvolta da un meraviglioso Abito bianco. Un sogno che ha preso forma, quando mi è arrivata la proposta di matrimonio. Così sabato scorso ho varcato per la prima volta nella mia vita la porta di un atelier. Sono arrivata all'appuntamento con un misto di sensazioni addosso: da un lato ero ovviamente emozionata. Dall'altro ero sia curiosa sia molto confusa. Un conto è guardare l'Abito da sposa su Internet, un altro è trovarselo davanti. "Devi indossarlo, se vuoi veramente capire" mi hanno ripetuto tutti nei giorni precedenti. Mai frase è stata tanto azzeccata! Ma andiamo con ordine. Accompagnata da ...

