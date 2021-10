“Yo soy Giorgia | soy una mujer | soy cristiana” | Meloni sul palco di Vox rispolvera il suo tormentone in spagnolo – Video

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sono, sono una donna, sono una madre, sono”., ospite del partito di destra Vox, daldi Madrid hato, in un discorso durato circa 15 minuti, ilche nacque dall’intervento in piazza San Giovanni, a Roma, nell’ottobre del 2018, e che diventò una canzone. E mentre sabato pomeriggio veniva assaltata la sede della Cgil, e la Capitale veniva scossa dalle violenze perpetrate da soggetti vicini a gruppi neofascisti, dallo stessodi Vox la leader di FdI ha parlato sì di violenza, aggiungendo tuttavia che “non so di che matrice”.Youtube/Fratelli d’Italia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ominostanco : @GiorgiaMeloni Yo Soy Giorgia, che ce dici dei #fascisti ? l'hai capita la #matrice? Sennò te la spiega Lollobrigid… - dennismantovan : RT @alessioviola: Yo soy Giorgia. Fuori ora - siriomerenda : 'Yo soy Giorgia' è uscito già il remix... #Meloni #Vox #YoSoyGiorgia #11ottobre - 1757rebelde : RT @LaStampaTV: VIDEO | 'Yo soy Giorgia': il tormentone di Meloni anche in spagnolo. Così Fdi suggella l'allenza con i neofranchisti di Vox… - RSchellino : RT @alessioviola: Yo soy Giorgia. Fuori ora

'Youna mujer,una madre,cristiana'. Il tormentone 'Io sono' che la leader di Fratelli d'Italia è riuscita a usare a suo vantaggio, intitolando così la sua recente ...Il discorso al pubblico madrileno suonava più o meno così: ' Youna mujer,una madre,cristiana. Y no me lo pueden quitar ', ovvero 'Io sono, sono una donna, sono una ...“Yo soy Giorgia”: la leader di Fratelli d’Italia Meloni ripropone il tormentone in spagnolo al raduno del partito Vox a Madrid Tormentone che vince non si cambia. Deve averlo pensato anche Giorgia Mel ...«La nostra identità è sotto attacco, ma non lo permetteremo. Sono Giorgia, sono una donna, sono italiana, sono cristiana e nessuno può portarmi via tutto questo», così la leader di Fratelli d'Italia, ...