Vice questore Schilirò sospesa dal servizio (Di lunedì 11 ottobre 2021) E' stata sospesa la Vicequestore Alessandra Schilirò la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei no green pass a San Giovanni a Roma. Il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Schilliro' e' una funzionaria in servizio alla Criminalpol – poiché la Vicequestore dopo la partecipazione alla manifestazione di San Giovanni ha continuato a criticare pubblicamente la scelta del governo sul green pass. La misura applicata nei confronti della Vicequestore prevede anche la sospensione dello stipendio mentre continuerà a percepire l'assegno alimentare.

