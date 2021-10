Uomini e Donne: Isabella Ricci abbandona? (Di lunedì 11 ottobre 2021) I fan di Uomini e Donne sono in ansia: Ricci, una delle dame più amate e vera rivelazione di questa nuova stagione, potrebbe abbandonare il programma. Cosa sta succedendo? In questi ultimi anni, il vero successo di Uomini e Donne non è stato solo il trono e i vari corteggiatori che a turno hanno incendiato lo studio ma, sopratutto, la presenza di alcuni personaggi davvero forti a livello mediatico, capaci di attirare le simpatie (o le antipatie) del pubblico da casa. Oltre al “team” divenuto ormai una certezza (Gemma, Tina Cipollari e Gianni Sperti) la vera rivelazione di questa Uomini e Donne è sicuramente Isabella Ricci, la dama classe 1959 e la vera “bomba” arrivata nel programma di Maria De Filippi capace di ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 11 ottobre 2021) I fan disono in ansia:, una delle dame più amate e vera rivelazione di questa nuova stagione, potrebbere il programma. Cosa sta succedendo? In questi ultimi anni, il vero successo dinon è stato solo il trono e i vari corteggiatori che a turno hanno incendiato lo studio ma, sopratutto, la presenza di alcuni personaggi davvero forti a livello mediatico, capaci di attirare le simpatie (o le antipatie) del pubblico da casa. Oltre al “team” divenuto ormai una certezza (Gemma, Tina Cipollari e Gianni Sperti) la vera rivelazione di questaè sicuramente, la dama classe 1959 e la vera “bomba” arrivata nel programma di Maria De Filippi capace di ...

