Sondaggi, dopo le elezioni i 5 stelle guadagnano l'1,1%. Fdi si conferma primo partito e stacca la Lega di un punto e mezzo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fratelli d'Italia si conferma il primo partito e ormai ha un margine abbastanza netto sulla Lega. I 5 stelle sono la forza che guadagna di più, mentre Azione compie un balzo, installandosi saldamente sopra la soglia di sbarramento del 3%. Sono questi i numeri fondamentali contenuti dall'ultimo Sondaggio di Swg per il Tg di La7. A una settimana dalle amministrative Giorgia Meloni si conferma leader della prima forza del Paese, nonostante un lieve calo rispetto alla ultima rilevazione del 13 settembre: era al 21%, ora è al 20,7. Il distacco dalla Lega, però, aumenta: il partito di Matteo Salvini, infatti, ha perso quasi un punto (0,8%) e adesso è al 19,2. Guadagna tre decimi il Pd, che è la terza forza del Paese col ...

