Serata violenta ai Castelli, rissa a bottigliate sfocia nel sangue: uomo grave in ospedale con un taglio alla gola

Serata violenta ai Castelli. Ieri sera, in Via Lata a Velletri intorno alle 20.30, una rissa tra due cittadini stranieri connazionali è sfociata nel sangue e soltanto l'intervento tempestivo della Polizia ha evitato conseguenze peggiori. Ma il bilancio è comunque grave, con uno dei contendenti finito in ospedale con un taglio alla gola provocato da un coccio di bottiglia.

rissa a Velletri, arrestato 30enne per tentato omicidio

Le due persone, per motivi tuttora al vaglio della Polizia, hanno iniziato a discutere animosamente passando poi rapidamente dalle parole ai fatti. bottigliate, pugni, in un escalation di violenza.

