Sarri e la vita tra bunker e calcio nella villa all’Olgiata, interamente cablata e con due maxischermi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport dedica una pagina alla vita quotidiana di Sarri. Il tecnico della Lazio ha scelto di abitare in una villa all’Olgiata, dove si è trasferito dopo il derby. Da casa non esce quasi mai, racconta chi lo conosce, «è tutto casa e lavoro, allenamenti e partite, lavora 10-12 ore al giorno». Una vita in un bunker, a pochi chilometri da Formello. Per trovare casa ha dato indicazioni precise agli immobiliaristi. “Occorreva una casa interamente cablata, interconnessa, una zona adattabile ad ufficio e due maxischermi da piazzare in salone e nella sala pranzo. Sarri è un allenatore da catena di montaggio, non stacca mai: quando torna a casa, se non s’immerge nella lettura di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport dedica una pagina allaquotidiana di. Il tecnico della Lazio ha scelto di abitare in una, dove si è trasferito dopo il derby. Da casa non esce quasi mai, racconta chi lo conosce, «è tutto casa e lavoro, allenamenti e partite, lavora 10-12 ore al giorno». Unain un, a pochi chilometri da Formello. Per trovare casa ha dato indicazioni precise agli immobiliaristi. “Occorreva una casa, interconnessa, una zona adattabile ad ufficio e dueda piazzare in salone esala pranzo.è un allenatore da catena di montaggio, non stacca mai: quando torna a casa, se non s’immergelettura di ...

