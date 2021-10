Salvini smaschera la sinistra: "Perché non andremo in piazza" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il leader della Lega denuncia: "La sinistra organizza manifestazioni il giorno prima dei ballottaggi, in pieno silenzio elettorale" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il leader della Lega denuncia: "Laorganizza manifestazioni il giorno prima dei ballottaggi, in pieno silenzio elettorale"

Advertising

infoitinterno : Salvini smaschera la sinistra: 'Antifascista, ma vi dico perché non andremo in piazza' - toro51071 : Salvini smaschera la sinistra: 'Antifascista, ma vi dico perché non andremo in piazza' - Lorenzo41151510 : #LobbyNera Nessun commento dalla #Caritas sulle derrate alimentari fornite per la campagna elettorale alla #sardone… -