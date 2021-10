Salvini “L’assalto alla Cgil non un atto politico ma delinquenza” (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi condanniamo sempre qualunque tipo di violenza, visto che ne siamo vittime quasi settimanalmente. La violenza non è mai giustificata e non è mai la soluzione, nè da sinistra nè da destra. Gli assalti ai sindacati, alle associazioni, ai pronto soccorso, alle camionette della Polizia e ai negozi sono da criminali. Non è un atto politico, è un atto di delinquenza e come tale va trattato”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro con i cittadini a Torrevecchia a Roma.“Sicuramente dal punto di vista dell’ordine pubblico qualcosa non ha funzionato, perchè se un tizio con il braccialetto elettronico, con due richieste di arresto, con il divieto di essere alle manifestazioni, era in piazza del Popolo ad arringare la folla o qualcuno non è in grado di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi condanniamo sempre qualunque tipo di violenza, visto che ne siamo vittime quasi settimanalmente. La violenza non è mai giustificata e non è mai la soluzione, nè da sinistra nè da destra. Gli assalti ai sindacati, alle associazioni, ai pronto soccorso, alle camionette della Polizia e ai negozi sono da criminali. Non è un, è undie come tale va trattato”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di un incontro con i cittadini a Torrevecchia a Roma.“Sicuramente dal punto di vista dell’ordine pubblico qualcosa non ha funzionato, perchè se un tizio con il braccialetto elettronico, con due richieste di arresto, con il divieto di essere alle manifestazioni, era in piazza del Popolo ad arringare la folla o qualcuno non è in grado di ...

