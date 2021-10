Advertising

anteprima24 : ** '#Pizzo' e #Clan, 11 fermi nel quartiere Ponticelli di ##Napoli ** - albebu1955 : RT @achillerossi5: Quello che emerge da questa tornata elettorale è che il metodo mafioso fa parte del DNA degli italiani, la politica è un… - Giuggio72684862 : RT @achillerossi5: Quello che emerge da questa tornata elettorale è che il metodo mafioso fa parte del DNA degli italiani, la politica è un… - paoloferrarelli : RT @achillerossi5: Quello che emerge da questa tornata elettorale è che il metodo mafioso fa parte del DNA degli italiani, la politica è un… - sferriam : RT @achillerossi5: Quello che emerge da questa tornata elettorale è che il metodo mafioso fa parte del DNA degli italiani, la politica è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Pizzo clan

La Repubblica

E quindi alBrunetto che comanda nella fascia jonica. Gli affari dei Santapaola a Riposto Il ... Il marchio sul territorio infatti lo avrebbe avuto anche con l'imposizione del. E accanto al ......perchè rivela molto sugli assetti criminali a Secondigliano e dintorni dopo la 'girata' dalDi ... dietro al, mi arriva sul cellulare una telefonata del cugino di mia moglie, Umberto De ...Per sfuggire a questo processo è sparito nel nulla per oltre due anni. Da latitante ha vissuto come un fantasma, inghiottito nel silenzio delle montagne che da sempre proteggono il suo impero crimina ...Notevole partecipazione di pubblico ieri sera al convegno organizzato da Nicola Manna di “Pomigliano 2020” nei saloni della Distilleria Certamente l’argomento è stato di quelli, come dire , parecchio ...