Pd | “Meloni? Momento non facile | si rifugia nel vittimismo”

"Per Giorgia Meloni non deve essere un Momento facile ed è comprensibile il suo tentativo di rifugiarsi nel vittimismo. Però -riferiscono fonti del Partito democratico – non le consentiamo di continuare a falsificare la realtà: il Pd non ha chiesto di sciogliere Fratelli d'Italia ma Forza Nuova". "Anziché cambiare discorso -proseguono le stesse fonti del Nazareno- dimostri una volta per tutte di prendere le distanze e contrastare senza alcuna ambiguità i movimenti eversivi di stampo fascista. Come mai le viene così difficile?". L'articolo proviene da Italia Sera.

