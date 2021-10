Pari dignità nei saperi e nei sentimenti (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze che si celebra oggi, deve costituire un’occasione importante per ricordarci che educare alla reciprocità e al rispetto nella differenza è fondamentale se vogliamo arrivare a una vera e autentica Parità tra i generi. È questa una vera e propria emergenza, come ogni giorno ci dimostrano i tanti fatti di cronaca, con storie di terribile violenza quotidiana che mettono in luce come sia necessario puntare sull’educazione e sulla formazione per fornire alle bambine e alle ragazze la possibilità di concepire il proprio valore, la stima di sé e di esprimere il proprio progetto di futuro nell’uguaglianza delle opportunità. A partire dal gioco e dai giocattoli, dal linguaggio, dall’educazione all’autostima, dagli stereotipi sul corpo a quelli sull’intelligenza, dall’orientamento negli indirizzi scolastici, dalle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze che si celebra oggi, deve costituire un’occasione importante per ricordarci che educare alla reciprocità e al rispetto nella differenza è fondamentale se vogliamo arrivare a una vera e autenticatà tra i generi. È questa una vera e propria emergenza, come ogni giorno ci dimostrano i tanti fatti di cronaca, con storie di terribile violenza quotidiana che mettono in luce come sia necessario puntare sull’educazione e sulla formazione per fornire alle bambine e alle ragazze la possibilità di concepire il proprio valore, la stima di sé e di esprimere il proprio progetto di futuro nell’uguaglianza delle opportunità. A partire dal gioco e dai giocattoli, dal linguaggio, dall’educazione all’autostima, dagli stereotipi sul corpo a quelli sull’intelligenza, dall’orientamento negli indirizzi scolastici, dalle ...

