L’inoculazione di un farmaco sperimentale…

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una dottoressa, pediatra, ci ha segnalato questo servizio con articolo correlato, pubblicato su ByoBlu il 4 ottobre: TRE MINORI MUOIONO A POCHE ORE DAL VACCINO. NESSUNA CORRELAZIONE? LA PROCURA APRE INCHIESTA Non è materiale da vero e proprio fact-checking, è vero che tre ragazzi giovani sono morti all’improvviso. Purtroppo succede ed è sempre successo, più spesso di quanto chi se ne interessa ora si renda conto. La morte improvvisa è un fenomeno che esiste, è statisticamente rilevante, e colpisce persone di qualsiasi età. Con o senza vaccino. Il problema è che in condizioni normali – e non durante una pandemia – al massimo di queste morti, quando sono persone giovani, ne parlano le testate locali. Quando sono sopra una certa età non ne parla proprio nessuno, se non amici e familiari. Eppure ogni giorno in Italia pre pandemia morivano circa 1800 persone, di queste circa 110 muoiono di ...