Juventus Stadium, gli applausi a Donnarumma come a CR7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci hanno provato di nuovo. Allo Juventus Stadium, con buona pace dei naming rights della società di assicurazioni, si è alzata di nuovo ad applaudire. Questa volta la scena se l’è presa tutta Gianluigi, detto Gigio, Donnarumma dopo una serie di salvataggi nella sfida contro il Belgio. Lo Stadium lo coccola per tutto il pomeriggio, in netta contraddizione con quanto accaduto a San Siro pochi giorni fa. Giovane veterano Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del PsgUna fascia al braccio, una fascia da capitano al braccio conta sempre. Soprattutto in Nazionale. Il portiere del PSG, ieri, l’ha indossata con fierezza e non perché gli era dovuta dopo la serata di Milano ma perché il regolamento di Coverciano è di semplice lettura e comprensione: la fascia va a chi ha più presenze ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci hanno provato di nuovo. Allo, con buona pace dei naming rights della società di assicurazioni, si è alzata di nuovo ad applaudire. Questa volta la scena se l’è presa tutta Gianluigi, detto Gigio,dopo una serie di salvataggi nella sfida contro il Belgio. Lolo coccola per tutto il pomeriggio, in netta contraddizione con quanto accaduto a San Siro pochi giorni fa. Giovane veterano Gianluigi, portiere della Nazionale italiana e del PsgUna fascia al braccio, una fascia da capitano al braccio conta sempre. Soprattutto in Nazionale. Il portiere del PSG, ieri, l’ha indossata con fierezza e non perché gli era dovuta dopo la serata di Milano ma perché il regolamento di Coverciano è di semplice lettura e comprensione: la fascia va a chi ha più presenze ...

