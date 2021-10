Il premio Nobel per l’Economia va a David Card e Joshua Angrist e Guido Imbens (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premio Nobel per l’Economia è stato assegnato al canadese David Card e alla coppia Joshua Angrist e Guido Imbens “per aver completamente rimodellato il lavoro empirico nelle scienze sociali”. Metà del premio è stata assegnata allo statunitense Angrist e all’olandese Imbens e metà a Card, noto per gli studi empirici con cui ha dimostrato che un aumento del salario minimo non riduce le assunzioni e che l’arrivo di immigrati non incide sugli stipendi per i lavoratori nativi. Angrist e Imbens hanno invece ricevuto il premio per i loro contributo in ambito metodologico, relativi alla determinazione di relazioni di causa ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilperè stato assegnato al canadesee alla coppia“per aver completamente rimodellato il lavoro empirico nelle scienze sociali”. Metà delè stata assegnata allo statunitensee all’olandesee metà a, noto per gli studi empirici con cui ha dimostrato che un aumento del salario minimo non riduce le assunzioni e che l’arrivo di immigrati non incide sugli stipendi per i lavoratori nativi.hanno invece ricevuto ilper i loro contributo in ambito metodologico, relativi alla determinazione di relazioni di causa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D.… - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - StefaniaRenucc1 : @La7tv @tagadala7 @lucianonobili Dott.ssa Panella di certo a lei il premio nobel per la Pace non le verrà mai dato,… - Alex_Bruzzi1975 : RT @alessiarotta: Il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi alla #PreCop26Rome : non possiamo solo misurare il Pil, mentre con i cambiam… -