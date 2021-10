Il 14 ottobre a Milano la ‘Martini Lecture Bicocca’ con Luciano Floridi e Federico Cabitza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 11 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca si terrà la terza edizione della Martini Lecture Bicocca, una lettura attualizzata del magistero del cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002. Intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine, questo il titolo della Lecture dedicata ai temi dell’intelligenza artificiale e delle sue connessioni con la vita dell’uomo. Luciano Floridi, professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’Informazione all’Università di Oxford e professore ordinario di Sociologia della Cultura e della Comunicazione all’Università Alma Mater di Bologna, terrà una conferenza dal titolo: Agere sine Intelligere. L’intelligenza artificiale come nuova forma di agire e i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giovedì 142021 alle ore 11 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di-Bicocca si terrà la terza edizione della MartiniBicocca, una lettura attualizzata del magistero del cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo didal 1980 al 2002. Intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine, questo il titolo delladedicata ai temi dell’intelligenza artificiale e delle sue connessioni con la vita dell’uomo., professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’Informazione all’Università di Oxford e professore ordinario di Sociologia della Cultura e della Comunicazione all’Università Alma Mater di Bologna, terrà una conferenza dal titolo: Agere sine Intelligere. L’intelligenza artificiale come nuova forma di agire e i ...

