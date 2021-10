Green Pass, Costa: prima valutazione su revisione a dicembre, possibile un uso parziale nel 2022 (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha dichiarato che una prima revisione del Green Pass potrebbe avvenire già a dicembre, in concomitanza con la scadenza dello Stato di emergenza. “Sarà possibile rivedere ed eventualmente ridurre l’attuale applicazione del Green Pass con l’inizio del nuovo anno se i dati dell’epidemia di Covid-19 continueranno a mostrare un trend di miglioramento”, ha affermato all’ANSA. ma una valutazione più precisa sarà fatta a dicembre in concomitanza con la scadenza dello Stato di emergenza che auspichiamo possa avere termine”. In particolare, la revisione del Green Pass “potrebbe significare mantenere ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il sottosegretario alla Salute, Andrea, ha dichiarato che unadelpotrebbe avvenire già a, in concomitanza con la scadenza dello Stato di emergenza. “Saràrivedere ed eventualmente ridurre l’attuale applicazione delcon l’inizio del nuovo anno se i dati dell’epidemia di Covid-19 continueranno a mostrare un trend di miglioramento”, ha affermato all’ANSA. ma unapiù precisa sarà fatta ain concomitanza con la scadenza dello Stato di emergenza che auspichiamo possa avere termine”. In particolare, ladel“potrebbe significare mantenere ...

