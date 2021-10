Green pass | come saranno effettuati i controlli per i lavoratori pubblici | le linee guida

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal 15 ottobre i dipendenti Pa e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno essere muniti della certificazione verde. I ministri Brunetta, e Speranza hanno messo a punto un documento per fornire alle oltre 32.000 amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del. Ecco cosa è previsto