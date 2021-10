Detto Fatto torna con nuovi tutorial. Ecco gli ospiti dall’11 al 15 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto è pronto per una nuova incredibile settimana di Detto Fatto. Anche questa volta, il programma potrà contare sulla presenza di diversi ospiti e di numerosi tutorial. In studio, ritroveremo Bianca Guaccero, nelle vesti di conduttrice, assieme a Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Lo show di Rai 2 ha l’obiettivo di dispensare consigli sul mondo della moda, del make-up e del benessere. Grazie alle sue famose guide consente al pubblico di acquisire nuove capacità e conoscenze. Negli appuntamenti che andranno in onda dall’11 al 15 ottobre, avremo modo di assistere a nuovi ed entusiasmanti tutorial. Ecco quali! Potrebbe interessarti: Fedez torna su Rai 3 ospite a “Che Tempo Che Fa” dopo le presunte ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto è pronto per una nuova incredibile settimana di. Anche questa volta, il programma potrà contare sulla presenza di diversie di numerosi. In studio, ritroveremo Bianca Guaccero, nelle vesti di conduttrice, assieme a Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Lo show di Rai 2 ha l’obiettivo di dispensare consigli sul mondo della moda, del make-up e del benessere. Grazie alle sue famose guide consente al pubblico di acquisire nuove capacità e conoscenze. Negli appuntamenti che andranno in ondaal 15, avremo modo di assistere aed entusiasmantiquali! Potrebbe interessarti: Fedezsu Rai 3 ospite a “Che Tempo Che Fa” dopo le presunte ...

